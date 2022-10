Pro Kabaddi 2022: बेंगलुरु बुल्स और पटना पाइरेट्स 31-31, यूपी योद्धाज ने तमिल थलाइवाज को 41-24 से हराया, नंबर एक पर जयपुर की टीम

Highlights जयपुर पिंक पैथर्स की टीम 26 अंक के साथ पहले पायदान पर है। पटना की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 16-7 की बढ़त हासिल की जो मध्यांतर के समय 19-10 हो गयी। बेंगलुरु के रेडर भरत ने मैच में सबसे ज्यादा 11 अंक बनाये।

Pro Kabaddi 2022:पटना पाइरेट्स ने प्रो कबड्डी लीग के मैच में ज्यादातर समय के लिए अपना दबदबा बनाए रखा लेकिन बेंगलुरु बुल्स ने शानदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम को 31-31 की बराबरी पर रोक दिया। जयपुर पिंक पैथर्स की टीम 26 अंक के साथ पहले पायदान पर है।

पटना की टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 16-7 की बढ़त हासिल की जो मध्यांतर के समय 19-10 हो गयी। टीम 34 मिनट के खेल के बाद 27-20 से आगे थी लेकिन बेंगलुरु ने पटना को ऑल आउट कर मुकाबला बराबर कर दिया। बेंगलुरु के रेडर भरत ने मैच में सबसे ज्यादा 11 अंक बनाये।

