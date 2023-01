Premier League: आर्सेनल ने ब्राइटन को 4-2 से पराजित करके ईपीएल में सात अंक की बढ़त बनाई, 16 मैच और 43 प्वाइंट, जानें दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन

Highlights इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में शीर्ष पर सात अंक की मजबूत बढ़त बना दी है। गेब्रियल मार्टिनेली ने 71वें मिनट में बड़ी खूबसूरती से गोल दागकर आर्सेनल को फिर से तीन गोल की बढ़त दिला दी। आर्सेनल के इस जीत से 16 मैचों में 43 अंक हो गए हैं।

Premier League: आर्सेनल ने ब्राइटन को 4-2 से पराजित करके इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में शीर्ष पर सात अंक की मजबूत बढ़त बना दी है। बुकायो साका, मार्टिन ओडेगार्ड और एडी नेकेटिया के गोल से आर्सेनल 47 वें मिनट तक 3-0 से आगे था लेकिन कोरू मितोमा ने 65वें मिनट में गोल करके ब्राइटन की उम्मीदें बरकरार रखी।

Arsenal are the only club to score a goal in every single Premier League match this season. 👏 pic.twitter.com/aSiotQtoLR