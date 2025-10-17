दिल्ली के पोलो इवेंट में मेहमान होंगे मशहूर कवि कुमार विश्वास

Highlights पोलो की जड़ें भारत के मणिपुर से 2000 साल पुरानी हैं। पोलो कप 2025 सिर्फ मैच नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। पोलो का दिल्ली में 5 साल बाद धमाकेदार वापसी है।

नई दिल्लीः खेल और संस्कृति का शानदार मेल होगा जब प्रसिद्ध कवि और वक्ता डॉ. कुमार विश्वास दिल्ली के बहुप्रतीक्षित इंडिया बनाम आर्गेंटीना पोलो कप में खास न्योता स्वीकार कर आएंगे। यह इवेंट 25 अक्टूबर को जयपुर पोलो ग्राउंड में होगा। विश्वास मुख्य मेहमान होंगे और दुनिया की नंबर 1 आर्गेंटीना टीम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले को अपनी मौजूदगी से चमकाएंगे। यह पोलो का दिल्ली में 5 साल बाद धमाकेदार वापसी है। कॉग्नीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 सिर्फ मैच नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। पोलो की जड़ें भारत के मणिपुर से 2000 साल पुरानी हैं।

यह आयोजन कॉग्नीवेरा आईटी सॉल्यूशंस ने इंडियन पोलो एसोसिएशन और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर किया है। भारत की मजबूत टीम दुनिया की बेस्ट आर्गेंटीना टीम से भिड़ेगी, जो घुड़सवारी और रणनीति में माहिर है। भारत की टीम में रॉयल्टी, जोश और नई प्रतिभा का मिश्रण है: सवाई पद्मनाभ सिंह, युवा राजकुमार और ग्लोबल पोलो स्टार; शमशीर अली, तेज हमलावर; अनुभवी सिमरन शेरगिल, वर्ल्ड कप हीरो; और युवा सिद्धांत शर्मा, नई ऊर्जा लाने वाला। आर्गेंटीना के चैंपियंस के खिलाफ भारतीय न सिर्फ लड़ेंगे, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करेंगे।

पोलो को अमीरों का खेल से आम लोगों तक ले जाना उनका लक्ष्य है। विश्वास की मौजूदगी इसे और खास बनाएगी। देशभक्ति और जिंदगी पर उनकी कविताएं मशहूर हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर उन्होंने कॉग्नीवेरा के सीईओ कमलेश शर्मा से बात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, "कॉग्नीवेरा आईटी कंपनी के सम्मानित सीईओ कमलेश शर्मा जी से बात हुई।

मैंने कॉग्नीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप-2025 का न्योता खुशी से स्वीकार किया। भारतीय पोलो टीम को शुभकामनाएं!" इससे देश के खेल को उनका पूरा समर्थन दिखता है। कमलेश शर्मा ने कहा, "यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि विरासत, उत्कृष्टता और भारत-आर्गेंटीना की दोस्ती का जश्न है।" विश्वास के आने से खेल प्रेमी ही नहीं, कविता के शौकीन भी आएंगे।

पोलो ग्राउंड विचारों और रोमांच का केंद्र बनेगा।दिल्ली इस धमाके के लिए तैयार है। मैच के बाद भारत-आर्गेंटीना दोस्ती का जश्न होगा। सवाल है, क्या भारतीय अंडरडॉग चैंपियंस को हरा पाएंगे? एक बात पक्की है – विश्वास की हौसला अफजाई से खेल की भावना मैदान से बाहर तक गूंजेगी। टिकटों की भारी मांग से पता चल रहा है कि पोलो दिल्ली के दिल में वापस लौट आया है।

Web Title: poet Kumar Vishwas guest polo event in Delhi Polo roots dating back 2000 years to Manipur, India