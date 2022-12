PKL Final 2022: जयपुर पिंक पैंथर्स चैंपियन, दूसरी बार पीकेएल ट्रॉफी पर कब्जा, फाइनल में पुनेरी पल्टन को 33-29 से हराया

Highlights वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 का नया चैंपिनय मिल गया है। जयपुर पिंक ने दूसरी बार पीकेएल ट्रॉफी जीत ली है। 82 अंक के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स पहला स्थान पर रहा था।

PKL Final 2022: वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 का नया चैंपिनय मिल गया है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने पुनेरी पल्टन को 33-29 से हराया। एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम मुंबई में वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 के फाइनल में मुकाबला हुआ। जयपुर पिंक ने दूसरी बार पीकेएल ट्रॉफी जीत ली है। 82 अंक के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स पहला स्थान हासिल किया था।

