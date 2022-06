Para Shooting World Cup 2022: रुबीना फ्रांसिस और मनीष नरवाल ने चीनी टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता, पीएम मोदी ने दी बधाई

Highlights पीएम ने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी भेजीं। आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस को बधाई दी है।

Para Shooting World Cup 2022: भारत की रुबीना फ्रांसिस और मनीष नरवाल ने पी-6 एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में चीन की टीम को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण जीतने पर मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस को बधाई दी है।

मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस ने बुधवार को फ्रांस के चेटियारो चल रहे विश्व निशानेबाजी पैरा खेल विश्व कप की 10 मीटर पी6 एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। नरवाल और रुबीना ने 565 के विश्व रिकॉर्ड क्वालीफाइंग स्कोर के साथ फाइनल में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में यैंग चाओ और मिन ली की चीन की जोड़ी को 17-11 से हराकर खिताब जीता।

पीएम ने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी भेजीं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस पर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट # Chataauroux2022 में गोल्ड जीतने पर गर्व है। उन्हें इस विशेष जीत के लिए बधाई। उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"

Prime Minister Narendra Modi congratulates Manish Narwal and Rubina Francis for winning a Gold in the 10m Air Pistol Mixed event at #Chateauroux2022.



