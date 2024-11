National Mens Hockey 2024: हरियाणा पर भारी पड़ा ओडिशा, 5-1 से हराकर खिताब जीता

Highlights Odisha Beat Haryana 5-1: हरियाणा पर भारी पड़ा ओडिशा, 5-1 से हराकर खिताब जीता National Mens Hockey 2024: हरियाणा की हार, ओडिशा 5-1 से जीता

National Mens Hockey 2024: भारत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शिलानंद लकड़ा की हैट्रिक की बदौलत ओडिशा ने शनिवार को यहां फाइनल में हरियाणा को 5-1 से हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया। शिलानंद ने 12 मिनट के अंदर 48वें, 57वें और 60वें मिनट में तीन गोल दागे। रजत आकाश टिर्की (11वें मिनट) ने ओडिशा को बढ़त दिलाई।

प्रताप लकड़ा (39वें मिनट) ने फिर तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी स्ट्रोक्स पर गोल कर बढ़त दोगुनी की। चौथे क्वार्टर में शिलानंद ने तीन गोल दाग दिये। हरियाणा के लिए एकमात्र गोल जोगिंदर सिंह ने 55वें मिनट में किया। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय ने छठे मिनट और राजकुमार पाल ने 54वें मिनट में गोल किया। मणिपुर के लिए एकमात्र गोल मोइरांगथेम रबिचंद्र सिंह ने 43वें मिनट में दागा।

Huge congratulations to the #Odisha Hockey team on clinching their historic first ever gold medal at the 14th Hockey India Senior Men National Championship 2024! 🏆



The Odisha team triumphed over Hockey Haryana today, marking a major milestone.



#OdishaForHockey@OdishaHockeypic.twitter.com/Jlp8XXx7KK