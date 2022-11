ATP Finals 2022: जोकोविच ने फेडरर के छह खिताब की बराबरी की, कास्पर रूड को 7-5 6-3 से हराया, देखें वीडियो

Highlights नोवाक जोकोविच पिछली दो बार जब इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट को जीतने वाले जोकोविच सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। एटीपी फाइनल्स जीतने के लिए 47 लाख डॉलर की राशि मिली।

ATP Finals 2022: नोवाक जोकोविच ने तीसरे वरीय कास्पर रूड को हराकर रविवार को यहां रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। सर्बिया के जोकोविच ने रूड को 7-5 6-3 से हराकर 2015 के बाद पहली बार यह टूर्नामेंट जीता और रोजर फेडरर के छह खिताब की बराबरी की।

पैंतीस साल के जोकोविच पिछली दो बार जब इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे थे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जोकोविच ने खिताब जीतने के बाद कहा, ‘‘सात साल लंबा समय होता है। साथ ही यह तथ्य कि मैंने सात साल इंतजार किया, यह इस जीत को और अधिक मधुर और बड़ा बना देता है।’’

To my wife & children, family, team, sponsors, fans, everyone who stuck with me this year .. the journey has been challenging & we’ve endured a great deal together. I’m humbled by your support & grateful that it got us to this moment. Thank you from the bottom of my heart 🙏🏼❤️🏆 pic.twitter.com/P9zQhl7O3b