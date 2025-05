Doha Diamond League: नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर थ्रो कर बनाया रिकॉर्ड, फिर भी दूसरे स्थान पर रहे

Highlights चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया लेकिन उनका यह ऐतिहासिक प्रयास शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के शानदार थ्रो के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया

Doha Diamond League: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया, लेकिन उनका यह ऐतिहासिक प्रयास शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर के शानदार थ्रो के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया।

अपने सीज़न की शुरुआत करते हुए, चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, जिससे उन्हें दूसरा स्थान मिला। वेबर, जिन्होंने शाम भर लगातार गति बनाए रखी, ने अपने अंतिम थ्रो के साथ जीत हासिल की, जिससे चोपड़ा को वह जीत नहीं मिली जो यादगार हो सकती थी। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स इस स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भारत के किशोर जेना आठवें स्थान पर रहे।

चोपड़ा ने प्रतियोगिता की शुरुआत 88.40 मीटर के मजबूत थ्रो के साथ की, जिसने तुरंत ही माहौल तैयार कर दिया। उनका दूसरा प्रयास नो-थ्रो के रूप में चिह्नित किया गया था, लेकिन उन्होंने तीसरे दौर में 90.23 मीटर के प्रयास के साथ शानदार वापसी की, जिससे उन्होंने 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में बनाए गए 89.94 मीटर के अपने पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उनके बाद के प्रयास मिश्रित रहे: चौथे में 80.56 मीटर, पांचवें में एक और फाउल और अंतिम दौर में 88.20 मीटर का ठोस प्रयास।

Neeraj Chopra joins the 90M 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥 👏 🇮🇳 Neeraj Chopra finally broke the 90m barrier for the first time in his career, with a throw of 90.23 at the Doha Diamond League. #NeerajChoprapic.twitter.com/zopYfa45Xk