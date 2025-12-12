Lionel Messi's India Tour 2025: कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली इवेंट के लिए पूरा शहर-वार शेड्यूल चेक करें

नई दिल्ली: फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी जीओएटी इंडिया टूर 2025 के साथ भारतीय इतिहास के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले स्पोर्टिंग टूर में से एक पर जाने वाले हैं, जो 14 साल में उनका पहला भारत दौरा होगा। यह तीन दिन का शानदार इवेंट चार बड़े शहरों, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली के फैंस के लिए एक यादगार अनुभव का वादा करता है, क्योंकि मेसी अपना करिश्मा, स्किल और ग्लोबल पहचान भारतीय फुटबॉल सीन में लाएंगे।

एक पैन-इंडिया फुटबॉल फेस्टिवल (13–15 दिसंबर, 2025)

GOAT इंडिया टूर 2025, 13 से 15 दिसंबर, 2025 तक तय है, और यह देश के पूरे हिस्से में, पूरब से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर तक फैला होगा, जिससे हर इलाके के फैंस अर्जेंटीना के सुपरस्टार को खुद देख पाएंगे।

पूरा शेड्यूल देखें

कोलकाता: यह टूर 13 दिसंबर को मशहूर साल्ट लेक स्टेडियम में सुबह-सुबह एक फ़ैन-फ़्रेंडली मीट-एंड-ग्रीट सेशन के साथ शुरू होगा, जिसके बाद मेस्सी के पब्लिक प्रोग्राम, फ़ैन्स और जाने-माने लोगों से बातचीत और फ़्रेंडली फ़ुटबॉल एक्शन जैसी कई एक्टिविटीज़ होंगी।

हैदराबाद: 13 दिसंबर को ही मेसी एक ज़बरदस्त फुटबॉल क्लिनिक और एग्ज़िबिशन मैचों के लिए हैदराबाद जाएंगे। दक्षिणी लेग में मेसी का 7वी7 मैच, युवा खिलाड़ियों के लिए कम्युनिटी फुटबॉल क्लिनिक और उनके सम्मान में एक म्यूज़िकल सेलिब्रेशन शामिल है।

मुंबई: 14 दिसंबर को, GOAT टूर पश्चिमी शहर मुंबई जाएगा, जहां मेसी क्रिकेट क्लब ऑफ़ इंडिया में पैडल कप में हिस्सा लेंगे, एक सेलिब्रिटी फुटबॉल सेशन और खास इवेंट्स में खेल और संस्कृति का मेल होगा।

नई दिल्ली: यह टूर 15 दिसंबर को देश की राजधानी में खत्म होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात होगी और उसके बाद एक फैन फेस्टिवल और सम्मान समारोह होगा जिसमें भारत के फुटबॉल टैलेंट को दिखाया जाएगा।

टिकट, एक्सेस और फ़ैन बज़

हर स्टॉप के लिए टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप में उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल एडमिशन से लेकर प्रीमियम पैकेज तक के ऑप्शन हैं, जिनमें एक्सक्लूसिव एक्सेस और एक्सपीरियंस शामिल हैं। शहरों में इसे लेकर बहुत बज़ है, फ़ैन सीट पक्की करने और मेसी के ऐतिहासिक पलों का लाइव हिस्सा बनने के लिए राज्यों के अलग-अलग हिस्सों में घूम रहे हैं।

इस टूर में स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की जानी-मानी हस्तियों के भी आने की उम्मीद है, जिससे इवेंट्स में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट और ग्लैमर आएगा। जैसे-जैसे लियोनेल मेसी का G.O.A.T इंडिया टूर 2025 पूरे देश में शुरू हो रहा है, यह न सिर्फ़ इंडियन फ़ुटबॉल फ़ैन्स के लिए, बल्कि देश के स्पोर्टिंग कल्चर के लिए भी एक अहम पल होगा, जिसमें इंटरनेशनल स्टारडम और लोकल पैशन का मेल एक ऐसे सेलिब्रेशन में होगा जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा।

Web Title: Lionel Messi's India Tour 2025: Complete City-Wise Schedule For Kolkata, Hyderabad, Mumbai & Delhi Event