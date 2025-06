Lalit Upadhyay retirement: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की

नई दिल्ली: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और अनुभवी हॉकी फॉरवर्ड ललित उपाध्याय ने इसे अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत करने का समय बताया। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले उपाध्याय ने इसे एक दशक से अधिक लंबे करियर को समाप्त करने का समय बताया है। 2014 के विश्व कप में पदार्पण करने वाले ललित के करियर में आधुनिक युग की कई बड़ी उपलब्धियां शामिल हैं।

फारवर्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। ललित ने रविवार को बेल्जियम के खिलाफ एफआईएच प्रो लीग 2024-25 सीजन के यूरोपीय चरण के भारत के अंतिम मैच के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह घोषणा की, "यह यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू हुई, जहां सीमित संसाधन थे, लेकिन सपने असीम थे।"

ललित ने पोस्ट किया, "एक स्टिंग ऑपरेशन का सामना करने से लेकर ओलंपिक पोडियम पर खड़े होने तक - एक बार नहीं, बल्कि दो बार - यह चुनौतियों, विकास और अविस्मरणीय गौरव से भरा रास्ता रहा है।" उन्होंने कहा, "26 साल बाद अपने शहर से ओलंपियन बनना कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा सम्मान और कृतज्ञता के साथ रखूंगा।"

Today, I announce my retirement from international hockey.

It’s a tough moment, but one every athlete must face one day.

It has been the greatest honour and pride of my life to represent our country 🇮🇳🙏

Thank you for everything. 🙏 @HockeyIndiaLeag@TheHockeyIndiapic.twitter.com/OcryhKsYxQ