कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप की धूमधाम शुरुआत, 25 अक्टूबर को भारत-अर्जेंटीना में जबरदस्त टक्कर!
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 23, 2025 13:24 IST2025-10-23T13:13:53+5:302025-10-23T13:24:58+5:30
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये इवेंट कैसे परंपरा, टेक्नोलॉजी और खेल के जज्बे को एक साथ लाता है और भारत को दुनिया के पोलो मैप पर और चमकाता है।
नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में पोलो का जश्न चरम पर है! कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशंस (KogniVera IT Solutions) और इंडियन पोलो एसोसिएशन (Indian Polo Association) ने दिल्ली कैंट के आर्मी इक्वेस्ट्रियन सेंटर में कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप की शानदार शुरुआत की। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण हुआ। टीम इंडिया और टीम अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का जोरदार परिचय हुआ, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए कि अब मैदान पर क्या धमाका होने वाला है!
दोपहर का सबसे बड़ा धमाल था कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप की गजब की ट्रॉफी का अनावरण। ये ट्रॉफी पोलो के जुनून और भारत-अर्जेंटीना की गहरी दोस्ती को बयां करती है, क्योंकि दोनों देश इस ‘खेल के बादशाह’ के दीवाने हैं। वहां ढेर सारे खास मेहमान, बड़े-बड़े लोग और मीडियावाले जमा थे, जो इस मस्त आयोजन का लुत्फ उठाने आए।
टीम इंडिया के सितारे हैं सिमरन शेरगिल, शमशीर अली, सवाई पद्मनाभ सिंह और सिद्धांत शर्मा। इनका मुकाबला करने मैदान में उतरेगी टीम अर्जेंटीना, जिसमें हैं जुआन अगस्टिन गार्सिया ग्रॉसी, सल्वाडोर जौरेत्चे, मटियास बॉतिस्ता एस्पासांदिन और निकोलस जॉर्ज कॉर्टी मडर्ना।
दोनों टीमें रणनीति, दमखम और घोड़ों की सवारी में कमाल दिखाने को बेताब हैं। बस, अब इंतजार है उस धांसू मुकाबले का! इस मौके पर एक जबरदस्त पैनल डिस्कशन भी हुई, जिसमें कोग्निवेरा के बॉस कमलेश शर्मा, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान और दोनों टीमों के खिलाड़ी शामिल हुए।
कोग्निवेरा में हम भी यही करते हैं – स्किल, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और दिल से काम करके बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। ये पोलो कप देशों, उनकी परंपराओं और टॉप लेवल के जज्बे को एक मंच पर ले आता है। इंडियन पोलो एसोसिएशन के साथ मिलकर हम इस खेल की रौनक को और बढ़ा रहे हैं, जो मेहनत, दोस्ती और जुनून का गजब का मेल है!” अब सारा फोकस मेन इवेंट पर है, जहां खिलाड़ी अपनी धाक जमाएंगे और खेल का ऐसा तमाशा होगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे!
कोग्निवेरा आईटी सॉल्यूशंस क्या है?
कोग्निवेरा एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो बिजनेस को डिजिटल दुनिया में टॉप पर ले जाती है। ये लोग आईटी स्ट्रैटेजी, सिस्टम इंटीग्रेशन, क्लाउड, डेवऑप्स और क्वालिटी चेक में उस्ताद हैं। रिटेल, बैंकिंग, हेल्थकेयर, एजुकेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े-बड़े सेक्टर्स में इनका जलवा है। आईएसओ/आईईसी 27001:2022 सर्टिफिकेशन के साथ, ये डेटा सिक्योरिटी और शानदार काम में कोई कसर नहीं छोड़ते!