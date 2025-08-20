Jammu-Kashmir: पहली बार डल झील में आयोजित होगा खेलो इंडिया

Jammu-Kashmir: श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन के साथ एथलेटिक्स, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के मंच में बदल जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य जल-आधारित प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, कश्मीर की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करना और खेल और विरासत के मिश्रण के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना है।

डल झील पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। यह फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त 2025 को आयोजित किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कश्मीर की खूबसूरत झील के बीच राष्ट्रीय खेलों का केंद्र होगा। इसमें देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से ज्यादा एथलीट वाटर स्कीइंग , ड्रैगन बोट रेस और हंटा स्प्रिंट जैसे मनोरंजक प्रदर्शन कार्यक्रम जिसमें रोइंग , कैनोइंग और कयाकिंग प्रतिस्पर्धा करने के लिए झील पर जुटेंगे।

2.37 करोड़ रुपये के बजट से स्वीकृत इस तीन दिवसीय आयोजन में कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और अन्य खेलों के सैकड़ों एथलीटों के साथ-साथ हजारों आगंतुकों और दर्शकों के आने की उम्मीद है। शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर इसका केंद्र होगा, जबकि डल झील के झिलमिलाते पानी को रेसिंग लेन, तैरते मंच और रोशन सांस्कृतिक स्थलों में बदल दिया जाएगा।

आयोजक इस महोत्सव को केवल एक खेल प्रतियोगिता से कहीं अधिक बताते हैं। इसे इको-टूरिज्म, राष्ट्रीय एकता और युवा जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। लोगो में बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के पेड़ों के बीच डल झील पर एक शिकारा दिखाया गया है, जो कश्मीर की पहचान, पवित्रता और पारिस्थितिक समृद्धि का प्रतीक है। पानी पर इसका प्रतिबिंब डल झील की शांति और दर्पण जैसे आकर्षण को दर्शाता है। इसके साथ ही, खेलो इंडिया तिरंगा प्रतीक खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करता है।

शुभंकर, एक जीवंत हिमालयन किंगफिशर, चपलता, एकाग्रता और युवा ऊर्जा को दर्शाता है। झेलम और डल झील के आसपास पाए जाने वाले किंगफिशर से प्रेरित होकर, इसे नारंगी और नीले रंगों में डिजाइन किया गया है - जो ऊर्जा, उत्साह और कश्मीर के प्रतिष्ठित जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। किंगफिशर शुभंकर ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य करेगा, जो पर्यावरण के अनुकूल खेलों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, रैलियों और सभी प्रचार अभियानों में दिखाई देगा।

पानी पर, प्रतियोगिताओं के पूरक के रूप में पेपरमाशी कला, खेल फोटोग्राफी और कश्मीरी शिल्प के साथ-साथ आदिवासी सांस्कृतिक प्रदर्शनियों की तैरती हुई प्रदर्शनियां भी होंगी। डोगरी, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और कश्मीरी पंडित समुदायों के पारंपरिक लोक नृत्य तैरते हुए मंचों पर प्रस्तुत किए जाएंगे। रात में, बुलिवर्ड, शिकारा घाट और हाउसबोट सजावटी रोशनियों से जगमगा उठेंगे, जबकि लाइव सेलिब्रिटी प्रदर्शन, जिम्नास्टिक प्रदर्शन और संगीत समारोह आकर्षण का केंद्र होंगे।

