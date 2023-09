ISL 2023: इंडियन सुपर लीग में मुंबई सिटी 24 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ करेगी अपने अभियान की शुरूआत

ISL 2023: इंडियन सुपर लीग 2023 का आगाज हो चुका है। भारत की टॉप लीग के10वें सीजन में प्रतिष्ठित आईएसएल खिताब जीतने की जंग शुरू हो चुकी। इंडियन सुपर लीग में 24 सितंबर को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बनाम मुंबई सिटी के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। यह मुकाबला गुवाहाटी में स्थित इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा।

एएफसी चैंपियंस लीग में 2-0 की हार से तरोताजा मुंबई सिटी एफसी को अब अपना ध्यान अपनी इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) शील्ड की रक्षा पर केंद्रित करना होगा। आइलैंडर्स अपने 2023-24 लीग अभियान की शुरुआत नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी के खिलाफ मुकाबले से करेंगे। हालांकि शुरुआती मुकाबले से पहले, एमसीएफसी के मुख्य कोच डेस बकिंघम ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आगामी विरोधियों का आकलन किया।

आईएसएल के पिछले सीजन में हाईलैंडर्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और वह 17 हार, दो ड्रॉ और सिर्फ एक जीत के साथ अंतिम स्थान पर रही थी। लेकिन अंग्रेजी रणनीतिज्ञ ने इस बात पर जोर दिया कि इस सीज़न का न्यूएफसी पिछले सीज़न से बिल्कुल अलग है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "हमें यह पहचानने की जरूरत है कि यह पिछले सीज़न की तुलना में बहुत अलग नॉर्थईस्ट टीम है। उन्होंने कोर ग्रुप में काफी बदलाव किए और डूरंड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे। हम उन्हें किसी भी अन्य टीम की तुलना में अधिक हल्के में नहीं लेंगे।"

Strengthening the foundation ahead of our #ISL10 opener 🏋️‍♂️#MumbaiCity#AamchiCity 🔵 pic.twitter.com/kOFkk7mRMn