Indian Super League 2022: 2016 के बाद केरल ब्लास्टर्स की एफसी गोवा पर पहली जीत, ब्लास्टर्स के छह मैचों में तीन जीत और तीन हार से नौ अंक

Highlights केरल ब्लास्टर्स ने एफसी गोवा के खिलाफ 10 मैचों के बाद पहली जीत हासिल की। जीत से ब्लास्टर्स अंक तालिका में सातवें से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। केरल ब्लास्टर्स के छह मैचों में तीन जीत और तीन हार से नौ अंक हैं।

Indian Super League 2022: केरल ब्लास्टर्स ने रविवार को यहां इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल प्रतियोगिता के मैच में एफसी गोवा को 3-1 से हराया जो उसकी अपने इस प्रतिद्वंदी के खिलाफ 2016 के बाद पहली जीत है।

ब्लास्टर्स के लिए उसके विदेशी खिलाड़ियों एंड्रियन लुना (42वें), दिमित्रियोस डायमांटाकोस (45+1वें) और इवान कालिउजनी (52वें मिनट में) ने गोल दागे। इससे ब्लास्टर्स ने एफसी गोवा के खिलाफ 10 मैचों के बाद पहली जीत हासिल की।

इस जीत से ब्लास्टर्स अंक तालिका में सातवें से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। ब्लास्टर्स के छह मैचों में तीन जीत और तीन हार से नौ अंक हैं। एफसी गोवा अपनी दूसरी हार के बावजूद चौथे स्थान पर बरकरार है। एफसी गोवा के पांच मैचों में तीन जीत और दो हार से नौ अंक हैं।

मुंबई सिटी ने चेन्नइयन एफसी को 6-2 से करारी शिकस्त दी

मुंबई सिटी एफसी ने दो गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को यहां चेन्नइयन एफसी को 6-2 से करारी शिकस्त दी। मुम्बई सिटी के लिए जोर्गे परेरा डियाज (33वें), ग्रेग स्टीवर्ट (45+3वें), विनीत राय (49वें), विग्नेश दक्षिणामूर्ति (60वें), अल्बर्टो नोगुएरा (65वें मिनट में) और बिपिन सिंह (90+1वें मिनट) ने गोल दागे।

मैच का पहला गोल 19वें मिनट में चेन्नइयन एफसी के क्रोएशियाई फॉरवर्ड पेटर स्लिसकोविच ने किया। मिडफील्डर अब्देनासेर अल ख्याति ने 32वें मिनट में गोल करके चेन्नइयन एफसी की बढ़त को दोगुना कर दिया था।

Web Title: Indian Super League 2022 Kerala Blasters first win over FC Goa since 2016 Blasters nine points three wins and three losses in six matches