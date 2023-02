Indian Super League 2022-23: आईएसएल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल 18 मार्च को गोवा में, इन टीमों में टक्कर की उम्मीद

Highlights गोवा को इस प्रतिष्ठित मुकाबले की मेजबानी के लिए चुना गया है। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दो अन्य टीम का फैसला होगा। अंतिम लीग मैच में ईस्ट बंगाल एफसी से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।

Indian Super League 2022-23: इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल 18 मार्च को गोवा के मडगांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। आयोजकों ने सोमवार को यह जानकारी दी। टीमों के लिए ट्रेनिंग मैदान और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण गोवा को इस प्रतिष्ठित मुकाबले की मेजबानी के लिए चुना गया है।

The PJN Stadium in Fatorda, #Goa will host the final of Indian Super League (#ISL) 2022-23 on March 18.



The ISL 2022-23 playoffs will start from March 3.@IndSuperLeaguepic.twitter.com/2TjckUcqLN