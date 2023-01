Hockey World Cup 2023: ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर भारत, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड से टक्कर

Highlights आकाशदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत के लिए आकाशदीप सिंह स्टार रहे, जिन्होंने दो गोल दागे। आकाशदीप के अलावा शमशेर सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया।

India vs Wales, Men's Hockey World Cup 2023: भारत ने राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के पूल डी मैच में वेल्स को 4-2 से हराया। भारत के लिए आकाशदीप सिंह स्टार रहे, जिन्होंने दो गोल दागे। आकाशदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

🇮🇳 IND 4-2 WAL 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



India beat Wales 4-2 in their final pool match of #HockeyWorldCup#HWC2023 | #HockeyWorldCup2023pic.twitter.com/zccfKDu27v — All India Radio News (@airnewsalerts) January 19, 2023

आकाशदीप के अलावा शमशेर सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया। वेल्स के लिए गैरेथ फर्लांग और जैकब ड्रेपर ने एक-एक गोल किया और भारत को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंत में मेजबान टीम ने बाजी मार ली। भारत अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए रविवार को क्रॉसओवर गेम में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा।

भारत ने शमशेर सिंह (21वें मिनट) और आकाशदीप सिंह (32वें मिनट) की बदौलत 2-0 से बढ़त बना ली थी लेकिन वेल्स ने दो मिनट के अंदर दो गोल दागकर घरेलू टीम को चौंका दिया। वेल्स के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से हुए जिसमें गैरेथ फर्लोंग (42वें मिनट) और जैकब ड्रेपर (44वें मिनट) ने गोल कर अपनी टीम को 2-2 की बराबरी पर पहुंचाया।

आकाशदीप ने 45वें मिनट में शानदार मैदानी गोल कर भारत को बचाया और फिर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। भारत और इंग्लैंड दोनों के तीन तीन मैचों में सात सात अंक रहे। लेकिन इंग्लैंड की टीम बेहतर गोल अंतर की बदौलत पूल डी में शीर्ष पर रही।

इंग्लैंड ने पूल डी के मैच में स्पेन को 4-0 से हराया। इंग्लैंड ने पूल में शीर्ष पर रहकर सीधे क्वार्टर फाइनल के लिये क्वालीफाई किया जबकि भारत और स्पेन क्वार्टरफाइनल के अन्य चार स्थानों के लिये ‘क्रॉस-ओवर’ मैच खेलेंगे।

