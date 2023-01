India-South Africa Hockey Series: नेशंस कप चैंपियन भारतीय टीम ने दूसरे मैच में दिखाया जलवा, दक्षिण अफ्रीका को 7-0 से रौंदा, सीरीज में 2-0 से आगे

Highlights भारत को अब बृहस्पतिवार को अगला मैच खेलना है। एफआईएच नेशंस कप चैंपियन भारतीय टीम ने उसी लय को कायम रखा। महिला हॉकी टीम ने चार मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई।

India-South Africa Hockey Series: एफआईएच नेशंस कप चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम का जलवा जारी है। दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7-0 से रौंद डाला। पहले मैच में टीम इंडिया ने 5-1 से जीत दर्ज की थी। महिला हॉकी टीम ने चार मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गई।

भारत को अब बृहस्पतिवार को अगला मैच खेलना है। महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर एक और शानदार जीत दर्ज करते हुए मेजबान टीम को दूसरे मैच में 7-0 से हराया और लंबे समय बाद टीम में लौटी रानी रामपाल ने फिर गोल किया। पहले मैच में 5 . 1 से जीत दर्ज करने वाली एफआईएच नेशंस कप चैंपियन भारतीय टीम ने उसी लय को कायम रखा।

