India-South Africa Hockey Series: टीम इंडिया ने पहले मैच में किया धमाका, दक्षिण अफ्रीका को 5- 1 से हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त

Highlights मोनिका (20वां), नवनीत कौर (24वां), गुरजीत कौर (25वां) और संगीता कुमारी (30वां) ने गोल दागे। भारत के पास हाफटाइम तक 5-0 की बढ़त थी। हाफ टाइम से ठीक पहले संगीता ने गोल किया।

India-South Africa Hockey Series: रानी रामपाल ने राष्ट्रीय टीम में वापसी करते हुए गोल किया जिसकी मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने चार मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 5 . 1 से हरा दिया। पिछले साल जून में एफआईएच महिला हॉकी प्रो लीग 2021-22 में बेल्जियम के खिलाफ खेलने के बाद टीम में वापसी करने वाली रानी ने 12वें मिनट में पहला गोल दागा।

इसके बाद मोनिका (20वां), नवनीत कौर (24वां), गुरजीत कौर (25वां) और संगीता कुमारी (30वां) ने गोल दागे। भारत के पास हाफटाइम तक 5-0 की बढ़त थी। दक्षिण अफ्रीका के लिये एकमात्र गोल 44वें मिनट में कप्तान कानिता बॉब्स ने किया । दूसरा मैच मंगलवार की रात खेला जायेगा।

