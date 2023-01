Hockey World Cup 2023: तीन बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और अर्जेन्टीना में मुकाबला 3-3 से बराबर, फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका को, नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हराया, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights फ्रांस ने पेनल्टी कॉर्नर पर चार्लेट विक्टर के दो गोल से दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से एकमात्र गोल पेनल्टी कॉर्नर पर ब्यूचैंप कोनोर ने किया। न्यूजीलैंड, मलेशिया और चिली का नंबर आता है।

Hockey World Cup 2023: तीन बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और अर्जेन्टीना की मजबूत टीम ने सोमवार को यहां एफआईएच हॉकी विश्व कप में 3-3 से रोमांचक ड्रॉ खेला। हेवर्ड जेरेमी ने नौवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई लेकिन अर्जेन्टीना के डोमेन टॉमस ने 18वें मिनट में स्कोर 1-1 कर दिया।

Here are the pool standings after day 4️⃣ of FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 Bhubaneswar-Rourkela.#HockeyIndia#IndiaKaGame#HWC2023#HockeyWorldCup2023#StarsBecomeLegends@CMO_Odisha@sports_odisha@Media_SAI@IndiaSportspic.twitter.com/DN6YvGPE0Y