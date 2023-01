Hockey World Cup 2023: 13 से 29 जनवरी के बीच पुरुष हॉकी विश्व कप, जानें टिकट कीमत, नकद पुरस्कारों का ऐलान और शेयडूल

Highlights भारत के शहर भुवनेश्वर और राउरकेला मैचों की मेजबानी करेंगे। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पर स्पेन से खेलेगी।

Hockey World Cup 2023: नए साल में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा में हो रहा है। ओडिशा के ही भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजन हो रहा है।

डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को 13 जनवरी से ओडिशा में होने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। डिफेंडर अमित रोहिदास टीम के उपकप्तान होंगे। हरमनप्रीत हाल ही में आस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी टीम के कप्तान थे जिसमें भारत को 1 . 4 से पराजय का सामना करना पड़ा था।

16 Nations will battle for the coveted #HWC2023 trophy during the FIH Odisha Hockey Men’s World Cup 2023 Bhubaneswar-Rourkela. 1⃣0⃣ days to go for the biggest sporting extravaganza! #HockeyWorldCup2023 #HockeyComesHome #IDCOforSports @sports_odisha pic.twitter.com/2n4tEpzNlV

पूल एः अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका

पूल बीः बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया और जापान

पूल सीः नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया और चिली

पूल डीः भारत, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स।

भारतीय टीम पहला मैच 13 जनवरी को राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम पर स्पेन से खेलेगी। इसी मैदान पर उसे दूसरा मैच इंग्लैंड से खेलना है जिसके बाद तीसरा मैच वेल्स के खिलाफ भुवनेश्वर में होगा। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे मनप्रीत सिंह बतौर खिलाड़ी टीम में होंगे।

The trial run of flight ATR-72 at Rourkela airport was successful. Launched ahead of the FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023, the initiative by the State Govt has opened new opportunities for the Steel City. Passenger flights start from the region on 7th January onwards. pic.twitter.com/mCJ6ABnUBC