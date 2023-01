Hockey World Cup 2023: टीम इंडिया ने वेल्स को 4-2 से हराया, पूल डी में दूसरे स्थान पर, क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए क्रॉस ओवर मैच खेलेगा

Highlights भारत अब क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए क्रॉस ओवर मैच खेलेगा ‘ग्रुप आफ डैथ ’ से सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच जायेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप के आखिरी पूल मैच में बृहस्पतिवार को वेल्स को 4-2 से हराया।

Hockey World Cup 2023: पिछले मैच में गोलरहित ड्रॉ खेलने वाली भारतीय टीम एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के आखिरी पूल मैच में बृहस्पतिवार को वेल्स को 4-2 से हराया। भारत पूल डी मैच में दूसरे स्थान पर रहा। भारत अब क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए क्रॉस ओवर मैच खेलेगा

भारत और इंग्लैंड के दो मैचों में एक जीत और एक ड्रॉ से चार अंक हैं लेकिन इंग्लैंड गोल औसत से आगे है। इंग्लैंड का गोल औसत प्लस पांच है जबकि भारत का प्लस दो है। इंग्लैंड अगर हारता या ड्रॉ खेलता है तो भारत का काम जीत से ही चल जायेगा और वह पूल डी में शीर्ष पर रहेगा। इसके साथ ही वह ‘ग्रुप आफ डैथ ’ से सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच जायेगा।

