French League 2023: एम्बाप्पे ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड पांचवी बार गोल्डन बूट जीता, 29 गोल के साथ अभियान का अंत, देखें वीडियो

Highlights पांचवा अवसर है जबकि लीग में सर्वाधिक गोल किए। फ्रांस के जीन पियरे पापिन और अर्जेंटीना के स्ट्राइकर कार्लोस बियांची और डेलियो ओनिस के रिकॉर्ड की बराबरी की। चैंपियंस लीग के अगले सत्र के ग्रुप चरण के लिए क्वालीफाई किया।

French League 2023: पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के स्ट्राइकर काइलियन एम्बाप्पे ने फ्रांसीसी फुटबॉल लीग में अपना दबदबा कायम रखते हुए रिकॉर्ड पांचवी बार गोल्डन बूट (प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलने वाला पुरस्कार) हासिल किया।

पीएसजी की टीम इस मैच में क्लेरमोंट से 3-2 से हार गई लेकिन एम्बाप्पे ने इसमें गोल दागा। इससे एम्बाप्पे ने 29 गोल के साथ फ्रांसीसी लीग में अपने अभियान का अंत किया। यह पांचवा अवसर है जबकि उन्होंने लीग में सर्वाधिक गोल किए।

🔝⚽️ @KMbappe is, once again, the top scorer of the season in #Ligue1 ! Congratulations Kylian! ❤️💙 #HistoryIsMadeInParis pic.twitter.com/3wVa08VkJI

⌛️ It's over. Already being champions for the 11th time in its history, Paris Saint-Germain lose in the last game of the season. #PSGCF63#ÁnimoSergioRicopic.twitter.com/bYA8hVxqEd