वाह, क्या गोल है! फीफा वर्ल्ड कप में सर्बिया के खिलाफ 2-0 की जीत में ब्राजील के खिलाड़ी ने किया गजब गोल, देखें वीडियो

दोहा: पांच बार की विश्व कप चैम्पियन ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप-2022 में धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की है। टीम ने इस संस्करण में गुरुवार को अपने पहले मैच में सर्बिया को 2-0 से हराया। ब्राजील की ओर से दोनों गोल रिकार्लिसन ने मैच के दूसरे हाफ में दागा। इसमें भी रिकार्लिसन की ओर से ओवरहेड किक के साथ किया गया दूसरा गोल सबसे शानदार रहा, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। 25 साल के रिकार्लिसन अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं।

इस जीत के साथ ही ब्राजील ग्रुप-जी में शीर्ष पर पहुंच गया है। सर्बिया के खिलाफ मैच में चार फॉरवर्ड- नेमार, विनसियस जूनियर, रपिन्हा और रिकार्लिसन के साथ मैदान में उतरी ब्राजीलियाई टीम पूरे मैच के दौरान प्रतिद्वंद्वी टीम पर हावी दिखी। दक्षिण अमेरिकी टीम ने सर्बिया को पूरे मुकाबले में बांधे रखा और कुछ मौकों पर ही उसे मौके दिए।

पहले हाफ में 0-0 की स्कोरलाइन के बाद ब्राजील की टीम ने दसरे हाफ में अपना गियर बदला और कई तेज आक्रमण शुरू किए। मैच के 62वें मिनट में ब्राजील को पहली सफलता मिली। नेमार ने एक शानदार पास विनसियस को दिया। विनसियस ने भी गोल के लिए सटीक शॉट दागा लेकिन सर्बियाई गोलकीपर ने उसे रोक लिया। हालांकि इसी दौरान गेंद छिटक कर रिकार्लिसन के पास पहुंच गई और इस बार उन्होंने बिना कोई गलती किए उसे गोलपोस्ट में डाल दिया।

इसके बाद रिकार्लिसन ने दूसरा गोल मैच के 73वें मिनट में दागा जो एक शानदार ओवरहेड किक के जरिए आया। देखें ये शानदार गोल-

