FIFA World Cup Qatar 2022: अमेरिका विश्व कप से बाहर, क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड, 3-1 से जीता

Highlights अमेरिका को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नीदरलैंड के लिये मेंफिस डीपे (10वें मिनट), डाले ब्लाइंड (45+1वें मिनट) और डमफ्राइज (81वें) ने गोल किये। क्वार्टरफाइनल में सामना अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया के बीच देर रात होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा।

FIFA World Cup Qatar 2022: नीदरलैंड फीफा विश्व कप राउंड 16 मैच में अमेरिका को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नीदरलैंड के डेंजेल डमफ्राइज ने शानदार प्रदर्शन किया। खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में अमेरिका को 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी।

नीदरलैंड के लिये मेंफिस डीपे (10वें मिनट), डाले ब्लाइंड (45+1वें मिनट) और डमफ्राइज (81वें) ने गोल किये। डमफ्राइज ने अन्य दोनों गोल करने में भी मदद की। ग्रुप ए में दो जीत और एक ड्रा से शीर्ष पर रही नीदरलैंड को इस मुकाबले में प्रबल दावेदार माना जा रहा था और उसने इसके अनुरूप प्रदर्शन किया।

अब क्वार्टरफाइनल में उसका सामना अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया के बीच देर रात होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। अमेरिका के लिये एकमात्र गोल हाजी राइट ने 76वें मिनट में दागा। अच्छी टीमों को गोल करने का सिर्फ एक मौका चाहिए होता है और नीदरलैंड के साथ ऐसा ही हुआ।

मैच के शुरू में ही मिडफील्ड में अच्छे पास देखने को मिले और ऐसे ही पास पर डेंजेल डमफ्राइस ने बॉक्स के ऊपर मेंफिस डीपे को क्रास दिया और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से नेट में बायीं ओर दनदनाता हुआ गोल कर दिया। अमेरिका के गोलकीपर मैट टर्नर के पास इस रोकने का कोई मौका नहीं था। यह डीपे का 44वां अंतरराष्ट्रीय गोल था जिससे नीदरलैंड की टीम 1-0 से आगे हो गयी।

हाफ टाइम से पहले इंजुरी टाइम में डेल ब्लाइंड ने टीम के लिये दूसरा गोल दाग दिया। इससे विश्व कप में तीन बार की उप विजेता रही ‘ओरांजे’ ने बढ़त दोगुनी की। डमफ्राइज ने फिर गोल करने में मदद की, उनके क्रास पर ब्लाइंड ने भागते हुए अमेरिका के बॉक्स से गोल कर दिया जो नेट के कॉर्नर में पहुंचा।

पहले गोल के बाद हालांकि खेल थोड़ा धीमा हो गया जिसमें अमेरिकी टीम का गेंद पर कब्जा अधिक रहा लेकिन टीम कोई अच्छा प्रयास नहीं कर सकी। इससे नीदरलैंड की रक्षा पंक्ति पर कोई दबाव नहीं था। अमेरिका को मैच में वापसी के लिये रणनीति में बदलाव की दरकार थी। 43वें मिनट में नीदरलैंड के गोलकीपर आंद्रियास नोपर्ट की परीक्षा हुई जब टिम विया ने बॉक्स के किनारे से शॉट लगाया जिसका उन्होंने डाइव करते हुए शानदार बचाव किया। दूसरे हाफ में अमेरिका ने हमले तेज कर दिये जिसमें 52वें मिनट में क्रिस्टियन पुलिसिच का शॉट सीधे नीदरलैंड के गोलकीपर के हाथ में चला गया।

दो मिनट बाद मैकेनी का शॉट नीदरलैंड के क्रासबार के ऊपर से निकल गया। क्रिस्टियन पुलिसिच पर फाउल के लिये 60वें मिनट में नीदरलैंड के टेयून कूपमेनर्स को पीला कार्ड दिखाया। अगले ही मिनट में अमेरिकी गोलकीपर मैट टर्नर ने शानदार बचाव करते हुए मेंफिस डीपे को दूसरा गोल करने से वंचित कर दिया।

