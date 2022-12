FIFA World Cup 2022: नीदरलैंड और अर्जेन्टीना के बाद मौजूदा विश्व चैम्पियन फ्रांस क्वार्टर फाइनल में, पोलैंड को 3-1 से हराया, एमबापे ने किया धमाका

Highlights फ्रांस 2006 में ब्राजील के बाद नॉकआउट चरणों में पहुंचने वाला पहला विश्व कप चैंपियन बन गया है। लियोनल मेस्सी के गोल से अर्जेन्टीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अमेरिका को 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी।

FIFA World Cup Qatar 2022: मौजूदा विश्व चैम्पियन फ्रांस की टीम रविवार को फीफा विश्व कप ‘राउंड ऑफ 16’ मैच में पोलैंड को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। नीदरलैंड और अर्जेन्टीना के बाद तीसरी टीम बन गई।

गत चैम्पियन फ्रांस ने किलियान एमबापे के दो गोल और ओलिवर गिरोड के एक गोल की मदद से रविवार को यहां फीफा विश्व कप के राउंड 16 मैच में पोलैंड को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। गिरोड ने 44वें और एमबापे ने 74वें और 90+1वें मिनट में गोल किये। पोलैंड के लिये सांत्वना गोल उसके करिश्माई स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की (90+9वें मिनट) ने पेनल्टी पर किया।

पहले हाफ तुरंत पहले स्टार फॉरवर्ड ओलिवर गिरोड 44वें मिनट में गोल कर फ्रांस के लिये सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गये और उन्होंने थिएरी ऑनरी (123 मैच में 51 गोल) को पीछे छोड़ दिया। 36 वर्षीय गिरोड के 117 मैचों में 52 गोल हो गये हैं। ग्रुप डी के शुरुआती मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 की जीत में वह ऑनरी की बराबरी पर आये थे।

The defending champs march on to the Quarter Finals! 🇫🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup