FIFA World Cup 2022 prize money: फाइनल में जीत हो हार, पैसों की बरसात, दोनों टीम को मिलेंगे इतने करोड़ रुपये, जानिए

Highlights फ्रांस ने 2018 में क्रोएशिया को हराकर विश्वकप जीता था। विश्वकप फाइनल में एक तरफ जहां लियोनेल मेस्सी होंगे। टक्कर देने के लिए काइलियन एमबापे होंगे।

FIFA World Cup 2022 prize money: गत विजेता (2018) फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला हो रहा है। विश्वकप फाइनल में एक तरफ जहां लियोनेल मेस्सी होंगे, वहीं दूसरी तरफ टक्कर देने के लिए काइलियन एमबापे होंगे। मेस्सी इससे पहले भी फाइनल में खेल चुके हैं, लेकिन उनकी टीम 2014 में जर्मनी से हार गई थी।

It all comes down to this... ⌛️#FIFAWorldCup | #Qatar2022