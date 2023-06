FIFA U-20 World Cup 2023: सेमीफाइनल लाइनअप तैयार, उरुग्वे के सामने इजराइल और दक्षिण कोरिया और इटली में गुरुवार को टक्कर

Highlights उरुग्वे ने अमेरिका के खिलाफ पूरे मैच के दौरान दबदबा बनाते हुए 2-0 से जीत दर्ज की। उरुग्वे को 21वें मिनट में एंडरसन दुराते ने बढ़त दिलाई जबकि 56वें मिनट में जोशुआ विंडर ने आत्मघाती गोल दागकर उरूग्वे की जीत सुनिश्चित की। पिछले टूर्नामेंट के उप विजेता दक्षिण कोरिया ने अतिरिक्त समय में दागे गोल की मदद से नाइजीरिया को 1-0 से हराया।

FIFA U-20 World Cup 2023: अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप अंतिम पड़ाव पर है। सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया है। कई दिग्गज टीम बाहर हो गई है। कई मैच में उलटफेर देखने को मिला है। गुरुवार (8 जून) को उरुग्वे के सामने इजराइल है और दक्षिण कोरिया और इटली की टीम में टक्कर होगी।

उरुग्वे और दक्षिण कोरिया ने रविवार को यहां अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। उरुग्वे ने अमेरिका के खिलाफ पूरे मैच के दौरान दबदबा बनाते हुए 2-0 से जीत दर्ज की।

Four games. Four wins. Four clean sheets. #U20WC pic.twitter.com/0uAGw1osVE

उरुग्वे को 21वें मिनट में एंडरसन दुराते ने बढ़त दिलाई जबकि 56वें मिनट में जोशुआ विंडर ने आत्मघाती गोल दागकर उरूग्वे की जीत सुनिश्चित की। पिछले टूर्नामेंट के उप विजेता दक्षिण कोरिया ने अतिरिक्त समय में दागे गोल की मदद से नाइजीरिया को 1-0 से हराया।

Can Uruguay find a way through or will the USA make it 5 from 5? 🤔