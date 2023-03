European Football Championship 2024: रोनाल्डो कारनामा, 197वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर बनाया रिकॉर्ड, जानिए गोलों की संख्या, यहां देखें टॉप 10 खिलाड़ी की सूची

Highlights पुर्तगाल की 4-0 से जीत के दौरान बनाया। रोनाल्डो और कुवैत के बादेर अल मुतावा के नाम पर 196 मैच खेलने का संयुक्त रिकॉर्ड दर्ज था। कुल गोल की संख्या को 120 पर भी पहुंचाया।

European Football Championship 2024: क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हैरी केन ने 2024 में होने वाली यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के क्वालीफाइंग मैचों में गुरुवार को नए रिकॉर्ड बनाए और अपनी टीम को जीत दिलाई।

Another record for Cristiano Ronaldo 😤 pic.twitter.com/0luRoGcFQV

पुर्तगाल के रोनाल्डो पहले ही पुरुष फुटबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और अब उनके नाम पर सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने का नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। रोनाल्डो ने यह रिकॉर्ड लिचेंस्टीन के खिलाफ पुर्तगाल की 4-0 से जीत के दौरान बनाया।

🇵🇹 197 times in the colours of Portugal! @Cristiano Ronaldo breaks the men's international cap record 👏 pic.twitter.com/WDq3Qt6Nv5