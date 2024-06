Italy vs Albania Euro 2024: 23वें सेकंड में गोल, यूरोपीय चैंपियनशिप के 64 साल के इतिहास में सबसे तेज गोल

Highlights अल्बानिया के समर्थक अभी अपनी टीम की शुरुआती बढ़त का जश्न मना ही रहे थे। एलेसेंड्रो बस्तोनी ने इटली की तरफ से बराबरी का गोल दाग दिया। निकोलो बरेला ने 16वें मिनट में गोल करके इटली को बढ़त दिला दी जो उसने आखिर तक बरकरार रखी।

Italy vs Albania Euro 2024: अल्बानिया के नेदिम बजरामी ने खेल शुरू होने के बाद 23वें सेकंड में गोल करके यूरोपीय फुटबाल चैंपियनशिप में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड बनाया लेकिन यह मौजूदा चैंपियन इटली पर जीत दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं था जिसने 2-1 से जीत दर्ज करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। बजरामी ने यूरोपीय चैंपियनशिप के 64 साल के इतिहास में सबसे तेज गोल किया लेकिन अल्बानिया इसके बाद इटली पर दबाव नहीं बना पाया जिसने जल्द ही वापसी करके मैच पर अपना नियंत्रण बना दिया और उलटफेर की किसी संभावना को खारिज कर दिया।

23 seconds, fastest goal in Euros history. Iconic, historic, unforgettable.



The commentary is perfect as well, chills man. This will forever be engraved in my memory. pic.twitter.com/WLaNQgWaTa