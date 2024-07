Euro 2024 Final: कौन मारेगा बाजी, 58 साल के खिताबी सूखे को खत्म करेगा इंग्लैंड, स्पेन दीवार को तोड़ना आसान नहीं, जानें कहां देखें लाइव मैच

Highlights Euro 2024 Final: टीम पिछले कुछ समय से शानदार लय में है। Euro 2024 Final: पिछले साल जून में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीता था। Euro 2024 Final: पहली बड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगायेगा।

Euro 2024 Final: स्पेन की टीम रविवार को जब यूरो 2024 के फाइनल में उतरेगी तो उसकी कोशिश रिकॉर्ड चौथा खिताब जीतने की होगी जबकि प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड 1966 विश्व कप खिताब के बाद इस खेल में पहली बड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगायेगा। स्पेन और जर्मनी ने तीन तीन यूरो खिताब जीते हैं और रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में स्पेन का पलड़ा भारी होगा। स्पेन की टीम टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी मैच जीतने में सफल रही है। टीम पिछले कुछ समय से शानदार लय में है। उसने पिछले साल जून में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब जीता था।

यूरो 2024 फाइनल कब है? रविवार 14 जुलाई 2024

किस समय शुरू होगा? फाइनल यूके समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जो जर्मनी में स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे है।

कहां खेला जाएगा? बर्लिन में ओलंपियास्टेडियन में। क्षमता 71,000 है।

किस चैनल पर देखेंगे? बीबीसी और आईटीवी दोनों दिखाएंगे।

