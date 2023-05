English Premier League: हालैंड और केन ने रचा इतिहास, 32 मैचों में 76 अंक के साथ पहले पायदान पर मैनचेस्टर सिटी, देखें अंक तालिका

Highlights हालैंड ने इस सत्र में सभी प्रतियोगिताओं में अपना 50वां गोल दागा। केन ने प्रीमियर लीग में अपना 208 वां गोल करके नई उपलब्धि हासिल की। केन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

English Premier League: एर्लिंग हालैंड के रिकॉर्ड गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने फुलहम को 2-1 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करके खिताब जीतने की अपनी उम्मीदें जगा दी।

हालैंड के गोल से जहां मैनचेस्टर सिटी ने जीत दर्ज की वहीं हैरी केन के रिकॉर्ड गोल के बावजूद टोटेनहैम को हार का सामना करना पड़ा जिससे उसकी अगले सत्र में चैंपियंस लीग में जगह बनाने की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है। हालैंड ने इस सत्र में सभी प्रतियोगिताओं में अपना 50वां गोल दागा जबकि केन ने प्रीमियर लीग में अपना 208 वां गोल करके नई उपलब्धि हासिल की।

Erling Haaland in his last 10 games 🤯 pic.twitter.com/i5Ob2AQ5Or

लेकिन उनकी टीम टोटेनहैम इसके बावजूद लिवरपूल से 4-3 से हार गई। केन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने वायने रूनी की बराबरी की। अब उनसे आगे केवल एलन शियरर हैं जिन्होंने प्रीमियर लीग में 260 गोल किए थे। हालैंड ने प्रीमियर लीग के एक सत्र में सर्वाधिक 34 गोल करने के शियरर और एंडी कोल के रिकॉर्ड की बराबरी की।

🚨🚨| Erling Haaland seemed emotional after he scored his 50th goal today.



On this day last year Mino Raiola (Haaland’s former agent) passed away.



pic.twitter.com/lCxz9vtvPk