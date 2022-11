'ट्विटर पर पहला मैच देखें': एलन मस्क ने वर्ल्ड कप कवरेज को लेकर यूजर्स से कही ये बात

Highlights मस्क ने किसी भी हैशटैग का उपयोग नहीं किया और ये स्पष्ट नहीं किया कि वह किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाला है

न्यूयॉर्क: ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने पहले वर्ल्ड कप मैच के प्रसारण को लेकर घोषणा की है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा, "वर्ल्ड कप का पहला मैच रविवार को! सर्वश्रेष्ठ कवरेज और रीयल-टाइम कमेंट्री के लिए ट्विटर पर देखें।" हालांकि, मस्क ने किसी भी हैशटैग का उपयोग नहीं किया और ये स्पष्ट नहीं किया कि वह किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं।

बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में 20 नवंबर से शुरू होने वाला है। यह जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा 2002 के टूर्नामेंट की मेजबानी के बाद मध्य पूर्व में आयोजित पहला और एशिया में दूसरा विश्व कप है। प्रतियोगिता के पहले मैच में मेजबान कतर इक्वाडोर से भिड़ेगा। अपने नए ट्वीट के साथ मस्क ने उन सभी अटकलों पर भी विराम लगा दिया है कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है।

First World Cup match on Sunday! Watch on Twitter for best coverage & real-time commentary.