CWG 2022: ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया, ट्विटर पर पोस्ट में अपनी पीड़ा साझा की, जानें मामला

Highlights मुक्केबाजी टीम रविवार रात आयरलैंड में अभ्यास शिविर के बाद यहां खेल गांव पहुंची। लवलीना की निजी कोच संध्या गुरुंग खेलगांव में प्रवेश नहीं कर सकीं। ट्विटर पर एक लंबे पोस्ट में अपनी पीड़ा साझा की।

CWG 2022: ओलंपिक पदक विजेता एवं मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस बीच खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ट्वीट किया, "हमने भारतीय ओलंपिक संघ से लवलीना बोरगोहेन के कोच की मान्यता की तत्काल व्यवस्था करने का आग्रह किया है।"

युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से आग्रह किया है कि लवलीना बोरगोहेन की निजी कोच संध्या गुरुंग को मान्यता दी जाए, ताकि मुक्केबाज अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण ले सकें। लवलीना के कोच का नाम भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) द्वारा की गई एक विशेष सिफारिश के आधार पर अंतिम CWG आकस्मिक सूची में शामिल किया गया था, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने IOA को तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए कहा है।

हालांकि मार्च के अंतिम सप्ताह में लवलीना द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) से किए गए व्यक्तिगत अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने हस्तक्षेप कर महासंघ से बात की, शिविर में गुरुंग और उसकी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ को शामिल करने के लिए कहा जिसके बाद ये दोनों 4 अप्रैल को शिविर में शामिल हुए।

"We have urged the Indian Olympic Association to immediately arrange for the accreditation of the coach of Lovlina Borgohain ," tweets Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports https://t.co/8SEF9sbgXG

भारतीय मुक्केबाजी टीम रविवार रात आयरलैंड में अभ्यास शिविर के बाद यहां खेल गांव पहुंची, लेकिन लवलीना की निजी कोच संध्या गुरुंग खेलगांव में प्रवेश नहीं कर सकीं क्योंकि उनके पास एक्रीडिटेशन (मान्यता) नहीं था। लवलीना संभवत: राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान अपने निजी कोच अमेय कोलेकर को अपने साथ रखना चाहती थीं, लेकिन वह भारतीय दल की लंबी सूची में शामिल नहीं थे।

उन्होंने ट्विटर पर एक लंबे पोस्ट में अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ आज मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूं कि मुझे (मानसिक तौर पर) प्रताड़ित किया जा रहा है। ओलंपिक में पदक लाने में मेरी मदद करने वाले कोच को मेरे अभ्यास और प्रतियोगिता के समय हर बार हटाकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है।’’

उन्होंने लिखा, ‘‘ इनमें से एक कोच संध्या गुरुंग द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी है। मेरे दोनों कोच को शिविर में अभ्यास के लिए हजार बार हाथ जोड़ने के बाद बहुत देरी से शामिल किया जाता है। इससे मुझे अभ्यास में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और मानसिक प्रताड़ना तो होती ही है।’’

She (Lovlina Borgohain';s coach) is with the team now and all the problem has been solved by the Boxing Federation of India and IOA. All our boxers are ready for the upcoming CWG. We expect all our players to bring medals for the country: Women's Boxing coach Bhaskar Bhatt pic.twitter.com/CNmJywIEf8