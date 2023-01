अल नस्र को जॉइन करने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब को कहा साउथ अफ्रीका, वीडियो वायरल

Highlights मगंलवार को अल नस्र ने मरसूल पार्ट में उनके किट का अनावरण किया। इस दौरान रोनाल्डो अपने नए क्लब की जर्सी में स्टेडियम पहुंचे। रोनाल्डो ने अल नस्र के साथ 200 मिलियन यूरो यानी 1751 करोड़ रुपये की डील साइन की है।

फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने नए क्लब अल नस्र को जॉइन कर लिया है। मंगलवार को रियाद में 90,000 प्रशंसकों के सामने अल नास्र खिलाड़ी के रूप में उन्हें पेश किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पुर्तगाल खिलाड़ी ने सऊदी अरब का जिक्र किया लेकिन क्रिस्टियानो ने एक सवाल के जवाब में सऊदी अरब को दक्षिण अफ्रिका कह दिया। पुर्तगाली खिलाड़ी के स्लिप-अप का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मगंलवार को अल नस्र ने मरसूल पार्ट में उनके किट का अनावरण किया। इस दौरान रोनाल्डो अपने नए क्लब की जर्सी में स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रोनाल्डो ने अल नासर के साथ $75 मिलियन प्रति वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलर बन गए हैं।

