Commonwealth Games 2022: प्रियंका गोस्वामी ने किया कारनामा, 10000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीता, पहली भारतीय महिला

Highlights प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में धमाका कर दिया। महिलाओं की 10000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है।

Commonwealth Games 2022: प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में धमाका कर दिया। महिलाओं की 10000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। भारत के मुरली श्रीशंकर ने पुरुष लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था।

उन्होंने पैदल चाल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर नया इतिहास रचा। गोस्वामी ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 43:38.83 सेकेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया की जेमिमा मोंटाग (42:34.30) के बाद दूसरा स्थान हासिल किया।

प्रियंका ने 49 मिनट और 38 सेकंड में मैराथन दूरी को कवर करते हुए अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और सीडब्ल्यूजी 2022 में ट्रैक और फील्ड में भारत के तीसरे पदक विजेता के रूप में मुरली श्रीशंकर (लंबी कूद में रजत) और तेजस्विन शंकर (ऊंची कूद में कांस्य) के रूप में शामिल हुईं।

