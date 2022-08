CWG 2022: भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर जीता ब्रॉन्ज, 16 साल बाद झोली में मेडल

Highlights भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर महिला हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारतीय महिला टीम ने पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को 2-1 से हराया। भारतीय महिला टीम ने इससे पहले आखिरी बार 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था।

बर्मिंघम: भारतीय महिला हॉकी टीम ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीत लिया है। महिला टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मैच में रविवार को न्यूजीलैंड को हराया। इस मुकाबले में निर्धारित समय खत्म होने तक स्कोर 1-1 से बराबरी पर था।

इसके बाद फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ जिसमें भारतीय महिलाओं ने 2-1 से बाजी मार ली। बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम कल रोमांचक सेमीफाइनल में शूटआउट में आस्ट्रेलिया से 0-3 से हार गई थी। इसके बाद टीम से फैंस को कांस्य पदक की उम्मीद थी।

Chak de India 🇮🇳 🥉



Congratulations @savitahockey and team on your remarkable victory.#B2022pic.twitter.com/qvZlsN3JfF