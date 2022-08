Commonwealth Games 2022: बॉक्सिंग में सुपर संडे के साथ गोल्डन हैट्रिक, विश्व चैम्पियन मुक्केबाज जरीन ने स्वर्ण जीता, कार्ले मैकनॉल को 5-0 से हराया

Highlights इंग्लैंड के कियारन मैकडोनाल्ड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इंग्लैंड की रेश्जटान डेमी जेड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। उत्तरी आयरलैंड की कार्ले मैकनॉल को 5-0 से हराकर (48-50 किग्रा) फ्लाईवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है।

Commonwealth Games 2022: मौजूदा विश्व चैंपियन मुक्केबाज निकहत जरीन ने रविवार को उत्तरी आयरलैंड की कार्ले मैकनॉल को 5-0 से हराकर (48-50 किग्रा) फ्लाईवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। निकहत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड स्टबले अलफिया सवानाह को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से पराजित किया था।

मुक्केबाज नीतू गंघास ने राष्ट्रमंडल खेलों में धमाल कर दिया। महिलाओं के मिनिममवेट (45-48 किग्रा) वर्ग में मेजबान इंग्लैंड की रेश्जटान डेमी जेड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है।अमित पंघाल ने सुपर संडे में धमाल कर दिया। पंघाल ने फ्लाईवेट (48-51 किग्रा) स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रमंडल खेलों में इंग्लैंड के कियारन मैकडोनाल्ड को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है।

जरीन ने रविवार को कहा कि उनका काम रिंग के अंदर अपने विरोधियों पर मुक्के बरसाना और देश को गौरवान्वित करना है। निकहत ने कहा कि तीन महीने में दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता। मेरा काम है बस रिंग में जाके मुक्के फेंकना (प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी पर मुक्के बरसाना) और देश का नाम रोशन करना।

Nikhat Zareen. Put some respect on the name. The 26-year-old adds CWG 🥇 to her World 🥇. She beats Ireland's Carly McNaul by a wide 5-0 UD in the final of the women's 50kg division. She won every bout in Birmingham by the same margin. Nikhat made becoming CWG champion look easy. pic.twitter.com/n2GdBZ3VO6