केंद्र सरकार ने FIFA के साथ की बैठक, अंडर-17 महिला विश्व कप भारत में ही कराने की कोशिश

Highlights फीफा और भारतीय फुटबॉल संघ विवाद में केंद्र ने दिया दखल केंद्र सरकार ने फीफा के साथ दो बैठकें की अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 भारत में ही कराने की कोशिश

नई दिल्ली: दुनिया भर में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल संघ को 16 अगस्त को मंगलवार को निलंबित कर दिया था। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मसले पर आपात सुनवाई करने की अपील की थी। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को बैन हटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अदालत को जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के आयोजन को लेकर फीफा के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं। उम्मीद है कि फीफा और भारतीय फुटबॉल संघ के बीच मामला सुलझ सकता है।

Centre tells SC that two meeting have been held with FIFA, efforts being made to "break some ice" on holding of U-17 Women's World Cup