Australian Open Tennis 2023: विश्व की नंबर एक खिलाड़ी इगा बाहर, मिर्जा का सपना टूटा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में हारकर बाहर

Highlights सेबेस्टियन कोर्डा ने विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जेसिका पेगुला ने 2021 की फ्रेंच ओपन चैंपियन बारबोरा क्राइजकोवा को 7-5, 6-2 से हराया। पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

Australian Open Tennis 2023:पिछले साल दो ग्रैंड स्लैम सहित कुल आठ खिताब जीतने वाली विश्व की नंबर एक खिलाड़ी इगा स्वियातेक रविवार को यहां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई लेकिन विंबलडन चैम्पियन एलेना रायबाकिना और अमेरिका की युवा सनसनी सेबेस्टियन कोर्डा ने विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

इस प्रतियोगिता में 22वीं वरीयता प्राप्त रायबाकिना ने अपनी तीखी सर्विस से स्वियातेक को परेशान किया और डेढ़ घंटे तक चले मैच में 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। स्वियातेक तीन बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। उन्होंने पिछले साल फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीता था।

Wimbledon champion Elena Rybakina beats the world number 1 and title favorite Iga Swiatek 6-4, 6-4 to reach the #AusOpen quarterfinals.



Elena is looking in Grand Slam winning form.



Iga never really looked like herself this week. Draw didn’t help. pic.twitter.com/Koo7kDHpzG