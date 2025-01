Australian Open 2025: मैडिसन कीज़ ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, आर्यना सबालेंका को हराया

Australian Open 2025: मैडिसन कीज़ ने आर्यना सबालेंका को 3-6-6-2 5-7 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जीत लिया है। 29 वर्षीय मैडिसन कीज़ ने विश्व की नंबर 1 और दो बार की गत विजेता आर्यना सबालेंका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। कीज़ का यह पहला मेजर खिताब था।

THIS IS WHAT DREAMS ARE MADE OF. ✨



Madison Keys is the Australian Open Champion! pic.twitter.com/Ngt5YWWLrF