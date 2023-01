Australian Open: सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने किया कमाल, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंचे

मेलबर्न: अपने करियर का अंतिम ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट खेल रही सानिया मिर्जा हमवतन भारतीय रोहन बोपन्ना के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल फाइनल में पहुंच गई है। इस गौरवरीय जोड़ी ने बुधवार को सेमीफाइनल में डेसिरे क्रॉसिक और नील स्कुपस्की की तीसरी वरीय जोड़ी को हराया।

इस जीत के साथ ही सानिया मिर्जा की नजरें अब अपने सातवें मेजर खिताब पर टिक गई हैं। गैरवरीय भारतीय जोड़ी ने एक घंटे और 52 मिनट चले सेमीफाइनल में डेसिरे क्रॉसिक और नील स्कुपस्की को कड़े मुकाबले में 7-6(5) 6-7(5) 10-6 से हराया।

