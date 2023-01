Australia Open 2023: यूक्रेन की खिलाड़ी ने किया विरोध, रूस और बेलारूस के ध्वज पर बैन, जानें पूरा मामला

Highlights टेनिस आस्ट्रेलिया ने सैन्य हमले के कारण नीति बदल दी है। कल कोर्ट के पास एक ध्वज पाया गया। प्रशंसकों के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ माहौल देने के लिये पूरी कोशिश करते रहेंगे।

Australia Open 2023: आस्ट्रेलियाई ओपन के दौरान मेलबर्न पार्क पर रूस और बेलारूस के राष्ट्रध्वजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । साल के पहले ग्रैंडस्लैम के पहले दिन कुछ दर्शक इन्हें लेकर पहुंचे थे। आम तौर पर मेलबर्न पार्क पर मैचों के दौरान ध्वज दिखाये जा सकते हैं। टेनिस आस्ट्रेलिया ने हालांकि यूक्रेन पर सैन्य हमले के कारण इन दोनों देशों के लिये वह नीति बदल दी है।

टेनिस आस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा ,‘‘ हमारी मूल नीति यह है कि प्रशंसक ध्वज लेकर आ सकते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल व्यवधान पैदा करने के लिये नहीं कर सकते।’’ इसमें कहा गया ,‘‘ कल कोर्ट के पास एक ध्वज पाया गया। हम खिलाड़ियों और प्रशंसकों के साथ मिलकर सर्वश्रेष्ठ माहौल देने के लिये पूरी कोशिश करते रहेंगे।’’

The warm weather wasn't the only burning issue at Melbourne Park today, with the waving of Russian flags sparking a diplomatic furore.



Ukraine's ambassador condemned the display, prompting an immediate flag ban from Tennis Australia. @elisabeth_moss9#9Newspic.twitter.com/AVEoRGTLi3