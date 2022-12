Argentina Vs France FIFA World Cup 2022 Final: एमबापे ने किया कमाल, दो मिनट में 2 गोल, देखें वीडियो

Highlights अर्जेंटीना ने 80 मिनट तक 2 . 0 की बढ़त बना ली थी। आखिरी विश्व कप में खिताब जीतने का सपना पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में टीवी के सामने नजरें गड़ाये बैठे दर्शकों खासकर मेस्सी समर्थकों को स्तब्ध कर दिया

Argentina Vs France FIFA World Cup 2022 Final: काइलियान एमबापे ने एक मिनट के भीतर दो गोल करके अर्जेंटीना की बढ़त उतारते हुए फ्रांस की विश्व कप फाइनल में चमत्कारिक वापसी कराई और निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने पर मैच अतिरिक्त समय में खिंच गया।

An incredible French comeback takes us to extra-time! #FIFAWorldCup | #Qatar2022