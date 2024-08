Olympic Games Paris 2024: प्री क्वार्टर मुकाबले में हरियाणा की तीरंदाज भजन कौर हारीं, मेडल जीतने का सपना टूटा

Olympic Games Paris 2024: भारत की ओर से खेलते हुए महिला तीरंदाज भजन कौर प्री क्वार्टर मुकाबले में शूटऑफ में इंडोनेशिया की डियांडा से हार गई हैं, जबकि अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी ने महिला व्यक्तिगत वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दीपिका अब अंतिम आठ मुकाबले में शनिवार शाम पांच बजकर पांच मिनट पर चुनौती पेश करने उतरेंगी।

शूटऑफ में डियांडा ने 9 का स्कोर किया, जबकि हरियाणा के सिरसा से ताल्लुक रखने वाली भजन ने 8 का स्कोर किया और वह पिछड़ गईं। भजन का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया, जबकि डियांडा क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहीं।

भजन कौर शूटऑफ में इंडोनेशिया की चारू निशा दया नंदा से हार गईं। पांच सेट के बाद स्कोर 5-5 से बराबर रहने के बाद मैच शूट ऑफ में पहुंचा। बुल्स आई, यानी बीच से जिस निशानेबाज की तीर जितने दूर रहेगी वह हार जाएगी। चारू निशा ने नौ पर तीर साधा तो भजन की तीर आठ पर जाकर लगी और वह बाहर हो गईं।

