19th Asian Games: बोपन्ना और रुतुजा ने किया कमाल, चीनी ताइपै के सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग को 2-6, 6-3, 10-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता

Highlights साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने पुरुष युगल में रजत जीता है। 2014 में इंचियोन में पांच और 2018 में जकार्ता में तीन पदक जीते थे। टेनिस में 2002 में बुसान में चार, 2006 में दोहा में चार, 2010 में ग्वांग्झू में पांच जीते थे।

19th Asian Games: अनुभवी रोहन बोपन्ना और रुतुजा भोसले ने शनिवार को हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में टेनिस मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीत लिया। रोहन-रुतुजा की जोड़ी को मैच के शुरुआती सेट में संघर्ष करना पड़ा और चीनी ताइपै के सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग के खिलाफ पहला सेट 6-2 से हार गई।

𝙂𝙊𝙇𝘿 𝙄𝙏 𝙄𝙎!🥇🌟



🇮🇳 mixed doubles duo, @RutujaBhosale12 and #TOPSchemeAthlete@rohanbopanna have clinched GOLD, showcasing their unmatched talent and teamwork on the world stage. 🏆🎾



Let's applaud their remarkable victory at the #AsianGames2022 with pride and passion!… pic.twitter.com/kpZs1JcLq4