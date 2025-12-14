IND Vs SA 3rd T20I: हार्दिक पांड्या 100 विकेट क्लब में अर्शदीप सिंह और बुमराह के साथ हुए शामिल, देखें लिस्ट

IND Vs SA 3rd T20I: हार्दिक पांड्या ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ​​रविवार को IND vs SA तीसरे T20I मैच के दौरान, यह ऑलराउंडर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद 100 T20I विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए। हार्दिक अब T20I इतिहास में भारत के टॉप विकेट लेने वालों में से एक हैं।

उन्होंने धर्मशाला में IND vs SA तीसरे T20I में अपने पहले ही ओवर में यह मुकाम हासिल किया। गेंद स्विंग हो रही थी, ट्रिस्टन स्टब्स ने छठे स्टंप की लाइन पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे जितेश शर्मा के हाथों में चली गई।

T20I में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट

अर्शदीप सिंह - 108 विकेट (71 मैच)

जसप्रीत बुमराह - 101 विकेट (82 मैच)

हार्दिक पांड्या - 100* विकेट (123 मैच)

युजवेंद्र चहल - 96 विकेट (80 मैच)

भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट (87 मैच)

हार्दिक मुंबई इंडियंस के साथ अपने ब्रेकथ्रू के बाद से भारत की T20I टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। 32 साल के इस खिलाड़ी ने इस फॉर्मेट में भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं, उनसे आगे सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। असल में, अगर हार्दिक इस T20 सीरीज़ के सभी 5 मैचों में खेलते हैं, तो वह कोहली के 125 मैचों की बराबरी कर लेंगे।

Web Title: IND Vs SA 3rd T20I Hardik Pandya Joins Arshdeep Singh, Bumrah In 100-Club During