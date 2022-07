सीएम शिंदे के खिलाफ ठाकरे कैंप फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट,संजय राउत की भी ED के सामने पेशी आज

By योगेश सोमकुंवर | Published: July 1, 2022 11:05 AM

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जुलाई की दी तारीख डिप्टी स्पीकर को इस वक्त असहाय कर दिया गया: उद्धव गुट ईडी के सामने पेश होंगे संजय राउत

ir="ltr">महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे का पटाक्षेप फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है. राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के शपथ ग्रहण के बाद उद्धव ठाकरे कैंप ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जुलाई की दी तारीख

अब उद्धव खेमा 16 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शिवसेना के उद्धव खेमे ने मांग उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट इन 16 बागी विधायकों के विधानसभा में प्रवेश पर रोक लगाए, जिनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की गई है. बता दें कि इन 16 विधायकों में महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी सुनवाई के लिए 11 जुलाई की ही तारीख दी है.

SC to hear on July 11, along with other pleas, fresh plea of Uddhav Thackeray camp MLA Sunil Prabhu seeking suspension of dissident Shiv Sena MLAs from Maharashtra Assembly &restraining them from entering the House or taking part in proceedings till their disqualification decided— ANI (@ANI) July 1, 2022

'डिप्टी स्पीकर को इस वक्त असहाय कर दिया गया'

उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस में जल्द सुनवाई करने की अपील की थी उद्धव गुट के मुताबिक यह इसलिए जरुरी है क्योंकि संविधान की दसवीं अनुसूची प्रभाव में बनी रहे और उसका उल्लंघन ना हो. उद्धव गुट ने आरोप लगाया है कि डिप्टी स्पीकर को इस वक्त असहाय कर दिया गया है. डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही की शुरु करने को लेकर नोटिस भेजा था. जिसके खिलाफ शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

I congratulate this govt. I welcome them. When the Uddhav Thackeray govt came, they were saying from the first day that they will disturb him. But we won't do that. We won't disturb this govt, they must work for the public: Sanjay Raut, Shiv Sena MP pic.twitter.com/iRstMgrWqW— ANI (@ANI) July 1, 2022

ईडी के सामने पेश होंगे संजय राउत

वहीं इस बीच शिव सेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2019 में जब महा विकास अघाडी की सरकार बनी थी तब पहले दिन से ही सरकार को नहीं चलने देने की बात की जा रही थी. लेकिन वह एकनाथ शिंदे की नई सरकार के लिए ऐसा कुछ नहीं कहेंगे.

संजय राउत ने यह भी कहा कि वह ईडी के सामने आज पेश होंगे. राउत ने अपने खिलाफ ईडी में चल रहे केस को राजनीति से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि वह देश के नागरिक होने के साथ ही सांसद भी है.

Yes, I am going to ED today. Everyone knows that it is totally political. The central agency summoned me and I am a citizen as well as MP. So I will go to ED: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/iW7KlqHAL4— ANI (@ANI) July 1, 2022

राउत ने दावा किया कि तमाम विधायकों के पार्टी छोड़ कर जाने के बावजूद उनकी पार्टी मजबूत है.

Maharashtra BJP MLAs to meet today evening to discuss the Assembly Speaker's election scheduled for tomorrow. The name of the candidate is likely to be finalised in the meeting: Sources— ANI (@ANI) July 1, 2022

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के नाम का फैसला करने के लिए बीजेपी विधायकों की आज शाम बैठक हो सकती है. विधानसभा स्पीकर का चुनाव शनिवार को किया जाना है.

