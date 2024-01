Sena vs Sena Case: उद्धव ठाकरे को लगा झटका! स्पीकर बोले- "शिंदे गुट ही असली शिवसेना..."

Sena vs Sena Case:महाराष्ट्र में उद्धव गुट और शिंदे गुट के विधायकों द्वारा एक-दूसरे को आयोग्य ठहराने की मांग करने वाली क्रॉस-याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। यह फैसला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया है। राहुल नार्वेकर ने कहा, "एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव को नहीं...", महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कहते हैं, "21 जून 2022 को जब प्रतिद्वंद्वी गुट उभरे तो शिंदे गुट ही असली शिवसेना राजनीतिक दल था।"

स्पीकर ने कहा कि शिवसेना के 2018 संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है।

स्पीकर ने कहा कि ईसीआई के रिकॉर्ड में असली शिवसेना शिंदे गुट ही है, मैंने ईसीआई के रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। विधानसभी स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि संशोधित संविधान पर दोनों पश्रों को पूरा भरोसा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सही मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपना फैसला सुनाया है। राहुल नार्वेकर ने कहा कि ईसीआई द्वारा प्रदान किया गया शिवसेना का संविधान यह निर्धारित करने के लिए शिवसेना का प्रासंगिक संविधान है कि कौन सा गुट वास्तविक राजनीतिक दल है।

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का मानना ​​है, "दोनों पार्टियों (शिवसेना के दो गुटों) द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए संविधान पर कोई आम सहमति नहीं है। नेतृत्व संरचना पर दोनों पार्टियों के विचार अलग-अलग हैं। एकमात्र पहलू विधायक दल बहुमत है। मुझे विवाद से पहले मौजूद नेतृत्व संरचना को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा..."

अयोग्यता याचिकाओं पर नार्वेकर का बहुप्रतीक्षित फैसला 18 महीने से अधिक समय बाद आया है जब शिवसेना को विभाजन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ।

गौरतलब है कि फैसला आने से पहले एकनाथ शिंदे विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात को गलत बताते हुए उद्धव गुट ने इसका विरोध किया और गंभीर आरोप लगाए। यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, "जज आरोपियों से मिलने जा रहे हैं, अगर संवैधानिक फैसला लिया गया तो 40 विधायक अयोग्य हो जाएंगे...सरकार उन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है जो सत्ता में नहीं हैं।"

