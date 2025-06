Mumbai: लोकल ट्रेन से सफर कर रहे 5 यात्रियों की मौत, भीड़ से भरी ट्रेन से गिरे लोग; दर्दनाक वीडियो वायरल

Mumbai Train Accident: मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन ने पांच जिंदगियां हमेशा के लिए छीन ली है। सोमवार को ठाणे की लोकल ट्रेन में सुबह करीब 9 बजे दिवा और मुंब्रा के बीच लोकल ट्रेन से पांच लोग गिर गए। रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिर गए और उनकी मौत हो गई। इंटरनेट पर यात्रियों के पटरियों पर पड़े होने की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।

मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास यात्रा कर रहे यात्री कसारा-सीएसएमटी फास्ट लोकल ट्रेन में गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, सुबह करीब 9:20 बजे, व्यस्ततम समय के दौरान यात्री चलती ट्रेन से गिर गए। रेलवे अधिकारियों ने अभी तक इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ठाणे नगर निगम के संबंधित विभाग ने बताया कि एक यात्री की मौत हो गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और उनका कलवा अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांचकर्ता अभी भी घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं।

#Thane 10-12 passengers fell off a fast local from Mumbra to CSMT due to extreme overcrowding.



How many lives must be lost before the government wakes up?



Don’t local train passengers deserve basic safety?@RailwaySeva@thanepic.twitter.com/ygdP3Fv8l0 — Arpit shukla ✍🏽 (@JournoArpit) June 9, 2025

रेलवे अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, स्टेशन स्टाफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने तेजी से बचाव अभियान शुरू किया। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी तुरंत भेजी गईं और सभी घायल व्यक्तियों को तत्काल देखभाल के लिए ले जाया गया।

#WATCH | Maharashtra: Visuals from Mumbra Railway Station in Thane, where some passengers travelling towards CSMT (Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus) fell from the train.



According to Central Railways, the reason for the accident is believed to be excessive crowd on the… https://t.co/eWszm8dnW8pic.twitter.com/VQ7jk9IV6y — ANI (@ANI) June 9, 2025

मुंबई रेल प्रवासी संघ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "एक बेहद परेशान करने वाली और दुखद घटना में, आज मुंब्रा के पास एक भीड़ भरी लोकल ट्रेन से 10-15 यात्री गिर गए। घायल यात्रियों को संबंधित रेलवे अधिकारियों से तत्काल और व्यापक चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए।"

मुंबई रेल प्रवासी संघ के अध्यक्ष मधु कोटियन और उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई ने दिवा और कलवा के बीच के जानलेवा हिस्से के बारे में लगातार चिंता जताई है, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है।

बयान में आगे कहा गया है, "मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), महाप्रबंधक (जीएम) और यहां तक ​​कि रेलवे बोर्ड को कई चेतावनियों और अभ्यावेदन के बावजूद, कोई स्थायी समाधान लागू नहीं किया गया है।" घटना पर मध्य रेलवे ने बयान जारी किया घटना पर मध्य रेलवे ने एक बयान जारी किया।

A major accident has happened in a local train in Thane, Maharashtra. Where 5 people died after falling from the train. This accident happened between Diva and Mumbra station. The reason for the accident is believed to be excessive crowd in the train. pic.twitter.com/taUAq32wwZ — jason bourne (@jasonbourne0101) June 9, 2025

एएनआई को दिए गए बयान में सीआर ने बताया, "सीएसएमटी की ओर जा रहे कुछ यात्री ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिर गए। दुर्घटना का कारण ट्रेन में अत्यधिक भीड़ माना जा रहा है। रेलवे प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। दुर्घटना की जांच शुरू हो गई है। घटना से स्थानीय सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।"

