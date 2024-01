Maratha Quota Stir: मराठा आरक्षण की मांग पर सरकार के साथ बनी सहमति, मनोज पाटिल ने आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान

Maratha Quota Stir: महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रहा मराठा आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। मराठा आरक्षण की वकालत करने वाले एक कार्यकर्ता मनोज पाटिल ने कहा कि हमारा विरोध समाप्त हो रहा है क्योंकि हमारी मांगे मान ली गई है।

उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि महाराष्ट्र सरकार ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है, उन्होंने विरोध समाप्त करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है। हमारा विरोध अब खत्म हो गया है। हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। हम उनका पत्र स्वीकार करेंगे।

मनोज पाटिल का कहना है कि वह आज मुख्यमंत्री के हाथों से जूस पीकर अपना आंदोलन खत्म करेंगे।

Navi Mumbai, Maharashtra: Maratha Reservation activist Manoj Jarange Patil says, "Chief Minister Eknath Shinde has done a good job. Our protest is now over. Our request has been accepted. We will accept the letter from him. I will drink juice by the hands of the Chief Minister… pic.twitter.com/TAhS6ZANKj